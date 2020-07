Trump: eind dit jaar nog coronavaccin

De Amerikaanse president Donald Trump verwacht dit jaar nog een vaccin te hebben voor het coronavirus. Dat zei hij tijdens een viering van Onafhankelijkheidsdag op het Witte Huis in Washington.

„We zijn onvoorstelbaar goed bezig”, aldus Trump over de zoektocht naar een geneesmiddel voor het longvirus. Meerdere vaccins worden momenteel getest, stelde president. Viroloog Anthony Fauci zei eerder dat een vaccin mogelijk begin 2021 klaar kan zijn.

Trump uitte in zijn speech ter gelegenheid van 4 juli opnieuw kritiek op demonstranten die protesteren tegen politiegeweld en racisme in de VS. Dergelijke protesten vinden al weken plaats sinds de dood van George Floyd. Ook in Washington werd zaterdag weer gedemonstreerd.

„We zijn in het proces radicaal links te verslaan”, zei Trump, die in grote lijnen dezelfde boodschap verkondigde als bij een bijeenkomst in South Dakota een dag eerder. „De marxisten, de anarchisten, de opruiers, de plunderaars en de mensen die in veel gevallen absoluut geen idee hebben wat ze aan het doen zijn.”

Ondanks het feit dat de afgelopen dagen recordaantallen nieuwe corona-infecties werden gemeld in de VS en de president onder vuur ligt vanwege zijn aanpak van de virusuitbraak, prees Trump de „vooruitgang” die zijn regering volgens hem boekt in de bestrijding van het longvirus. De Republikein haalde ook weer uit naar China, waar het virus voor het eerst opdook. Volgens Trump heeft Peking de ernst van de uitbraak van begin af aan verdoezeld en moet het land „volledig verantwoordelijk” gehouden worden.