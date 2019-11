Trump eert hond die hielp bij vangst IS-leider

De Amerikaanse president Donald Trump verwelkomde maandag een ongewone gast in het Witte Huis; Conan, de militaire diensthond die hielp de leider van Islamitische Staat, Abu Bakr al-Baghdadi, op te sporen.

„Dit is Conan, nu waarschijnlijk ’s werelds beroemdste hond,” zei Trump, geflankeerd door zijn vrouw Melania, vicepresident Mike Pence, Conan en een geleider. „We zijn zeer vereerd dat we Conan hier op bezoek hebben en dat we Conan een certificaat en een onderscheiding hebben gegeven die we in het Witte Huis gaan neerzetten,” vertelde Trump tegen verslaggevers op de trappen naar de tuin van het Witte Huis.

Op de trappen in de tuin van het Witte Huis. beeld EPA

Baghdadi, een onbekende Irakees die zichzelf uitriep tot „kalief” van alle moslims als leider van de Islamitische Staat, stierf vorige maand. Hij bracht een zelfmoordvest tot ontploffing nadat hij een doodlopende tunnel binnenvluchtte toen speciale Amerikaanse elitetroepen binnenkwamen.

„Conan is een echte held,” zei Pence over de hond, die tijdens de operatie gewond was geraakt.