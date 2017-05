Trump een uur op bezoek bij Tusk en Juncker

Eerst een „officieel welkom bij de auto”, vervolgens een „officiële handdruk”. Daarna wordt de Amerikaanse president Donald Trump donderdag bij zijn eerste bezoek aan het „hellegat” dat Brussel volgens zijn eigen woorden is, een uur lang ontvangen door Jean-Claude Juncker en Donald Tusk.

De Europese commissievoorzitter en de EU-president verwachten de gepantserde wagen met Trump om 10.00 uur bij de VIP-ingang van het gebouw waar de Europese leiders normaliter hun toppen houden, zo blijkt uit vrijdag vrijgegeven instructies voor de pers.

Het onderhoud staat gepland tot 11.00 uur. Na twintig minuten schuiven ook EU-buitenlandchef Federica Mogherini en EU-parlementsvoorzitter Antonio Tajani aan.

Trump is donderdag aanwezig bij een NAVO-bijeenkomst. Hij ontmoet ook koning Filip, op een nog onbekend tijdstip. Vorig jaar noemde Trump Brussel een „hellhole” om in te leven, waarbij hij verwees naar het volgens hem grote aantal geradicaliseerde moslims in deelgemeente Molenbeek.