Trump: een cyberdienst met Rusland kan niet

De Amerikaanse president Donald Trump is teruggekomen op zijn woorden over een mogelijke samenwerking met Rusland op het gebied van cyberveiligheid. In een nieuwe tweet laat Trump zondag weten dat een gezamenlijke cyberdienst niet mogelijk is.

„Het feit dat president Poetin en ik een cyberveiligheidsdienst bespraken, betekent niet dat ik denk dat het mogelijk is. Het kan niet”, verduidelijkt Trump zichzelf.

Dat was enkele uren nadat hijzelf het bericht de wereld in stuurde dat hij en Poetin tijdens de G20-top in Hamburg spraken over de mogelijkheid om samen een dienst op te richten. Die zou vooral moeten toezien op hackeraanvallen tijdens verkiezingen. Volgens Trump was de tijd gekomen om „constructief samen te werken met Moskou”.

Het plan riep in eerste instantie al veel reacties op bij zowel Republikeinen als Democraten. „Het is niet het domste idee dat ik ooit heb gehoord, maar het komt in de buurt”, zei bijvoorbeeld de Republikeinse senator Lindsey Graham.