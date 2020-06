Trump dringt bij rally aan op verminderen coronatests

De Amerikaanse president Donald Trump heeft naar eigen zeggen bij de gezondheidsautoriteiten erop aangedrongen het aantal coronatests in zijn land te verminderen. „Vertraag het afnemen van tests” zei hij tijdens de campagnebijeenkomst in de stad Tulsa.

De VS hebben volgens Trump nu 25 miljoen tests uitgevoerd, „meer dan in welk ander land dan ook”. Tegen duizenden aanhangers repte de president van „een zwaard met twee scherpe kanten. Hoe meer we testen, hoe meer gevallen we hebben”.

Een woordvoerder van het Witte Huis zei dat Trump hier „duidelijk een grap maakte”. Trump zelf noemde in zijn toespraak zijn aanpak van het coronavirus „een fenomenale prestatie”.

In de Verenigde Staten zijn bijna 120.000 mensen overleden aan Covid-19, de ziekte veroorzaakt door het longvirus. 2,25 miljoen Amerikanen raakten besmet met het virus. Volgens een opiniepeiling van Reuters is 76 procent van de Amerikanen bezorgd over de verspreiding van het virus in het land.