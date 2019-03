Trump dreigt Venezuela met hardere sancties

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de Venezolaanse president Nicolás Maduro gedreigd met nog zwaardere sancties. „We hebben de zwaarste sancties nog niet opgelegd”, zei Trump dinsdag tijdens een gezamenlijke persconferentie met de Braziliaanse president Jair Bolsonaro in Washington. „We kunnen veel moeilijker worden.”

De Amerikaanse regering legde dinsdag meer sancties op aan het Venezolaanse leiderschap en richtte deze keer het vizier op de goudsector. De VS plaatsten het mijnbouwbedrijf voor goudwinning, CVG, en zijn topbestuurders, op de sanctielijst. Het vermogen van het bedrijf en van leidinggevenden in de VS is bevroren en het is verboden om zaken met hen te doen.

In antwoord op de vraag of Amerikaanse militaire interventie in Venezuela denkbaar is, zei Trump opnieuw: „Alle opties zijn open.” Hij voegde eraan toe: „We zullen zien wat er gebeurt.” Venezuela was ooit een heel rijk land, maar onder Maduro is er geen eten, geen water en geen elektriciteit.

In Venezuela woedt al weken een machtsstrijd tussen de regering en de oppositie. Parlementsvoorzitter Juan Guaidó riep zichzelf eind januari uit tot interim-president en daagde openlijk president Maduro uit. Veel staten, waaronder de VS en Brazilië, hebben Guaidó erkend als de rechtmatige machthebber. De Amerikaanse overheid probeert al wekenlang Maduro tot aftreden te dwingen.