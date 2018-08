Trump dreigt Turkije met meer gevolgen

President Donald Trump heeft nog maar eens duidelijk gemaakt dat de Verenigde Staten „niet gaan betalen” voor de vrijlating van de Amerikaanse pastoor Andrew Brunson. Trump noemt de pastoor „een groot patriottische gijzelaar”.

„We zullen niets betalen voor de vrijlating van een onschuldige man, maar we zullen Turkije terugpakken”, liet Trump via Twitter weten. Ook zei hij dat Turkije al jaren heeft geprofiteerd van de Verenigde Staten.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo had de Turkse ambassadeur eerder op de dag al te kennen gegeven dat de Turken Brunson onvoorwaardelijk moeten vrijlaten. Ambassadeur Serdar Kilic was op het Witte Huis om te spreken over de voorwaarden van Brunsons vrijlating. Hij kreeg van Pompeo te horen dat de Amerikanen hierover niet onderhandelen.