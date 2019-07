Trump dreigt met zwaardere sancties tegen Iran

De Amerikaanse president Donald Trump heeft Iran nog meer strafmaatregelen in het vooruitzicht gesteld. „De sancties worden binnenkort substantieel opgevoerd”, kondigde hij aan op Twitter.

De regering van Trump en de Iraanse machtshebbers liggen in de clinch over het atoomakkoord uit 2015. Teheran beloofde toen het eigen nucleaire programma aan banden te leggen in ruil voor economische voordelen. Trump trok zijn land vorig jaar terug uit die deal, die tot stand is gekomen toen zijn voorganger Barack Obama in het Witte Huis zat. Hij legde Iran ook weer zware sancties op.

Iran heeft tot dusver geweigerd opnieuw met de VS te gaan onderhandelen over het nucleaire programma. „Onderhandelingen zijn nooit mogelijk onder druk”, zei de Iraanse minister Mohammad Javad Zarif (Buitenlandse Zaken) woensdag in de aanloop naar overleg met een Franse gezant. Hij verwees daarmee naar de Amerikaanse sancties.

Iran voert de druk op door steeds meer afspraken uit het atoomakkoord te negeren. Het Internationaal Atoomenergieagentschap heeft volgens diplomaten bevestigd dat weer uranium wordt verrijkt tot een niveau van 4,5 procent. In de nucleaire deal was een limiet van 3,67 procent afgesproken.

Trump beschuldigde Iran ervan al langer „in het geheim” uranium te verrijken. „Dat is een schending van de verschrikkelijke deal van 150 miljard dollar die is gesloten door John Kerry en de regering van Obama” , twitterde hij. „En vergeet niet dat die deal over een klein aantal jaren zou verlopen.”