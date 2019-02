Trump dreigt met noodtoestand

De Amerikaanse president Donald Trump heeft opnieuw gedreigd de noodtoestand uit te roepen. Maar hij zal ook het begrotingsvoorstel ondertekenen dat de Republikeinen en Democraten in het Congres hebben uitgewerkt. Dat heeft zijn woordvoerster Sarah Sanders donderdag gezegd.

Het financieringsplan voor de komende tijd accepteren, voorkomt een nieuwe shutdown, de gedeeltelijke sluiting van overheidsinstanties. In het wetsontwerp is ook ditmaal te weinig geld uitgetrokken voor de muur die Trump wil bouwen op de grens met Mexico. Hij eiste daarvoor al in december 5,7 miljard dollar. De Democraten waren bereid 1,3 miljard te investeren in onder meer technische apparatuur en douanepersoneel om de grensbewaking te verbeteren.

Door afkondiging van de noodtoestand kan Trump buiten het Congres om geld weghalen bij bijvoorbeeld Defensie. Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, reageerde strijdbaar. Ze beloofde Trumps besluit met alle middelen aan te vechten, onder andere bij de rechter, omdat er geen sprake is van een nationale noodsituatie aan de zuidgrens. Maar het Witte Huis meent dat het voornemen van Trump juridisch stand houdt, zei Sanders.

Pelosi waarschuwde tevens voor escalatie. Volgens haar zullen ook veel Republikeinse parlementariërs zich ongemakkelijk voelen of verbijsterd zijn door deze buitengewone stap. Mitchel McConnell, de voorzitter van de Senaat, waarin de Republikeinen nog wel een meerderheid hebben, liet echter weten Trump te zullen steunen.