Trump dreigt kernarsenaal VS uit te breiden

De Amerikaanse president Donald Trump heeft gedreigd dat de VS zijn kernwapenarsenaal zal uitbreiden „totdat mensen bij hun verstand komen”. Hij zei dit maandag tegen journalisten in Washington, vlak voordat hij vertrok naar een campagnebijeenkomst in Texas.

„Het is een dreigement naar wie je maar wilt”, zei Trump volgens CNN. „En het omvat China en het omvat Rusland en het omvat iedereen die dat spelletje wil spelen. Je kan dat niet doen. Je kan dat spelletje niet met mij spelen.”

Zaterdag kondigde Trump aan het INF-ontwapeningsverdrag met Rusland op te zeggen. Het verdrag uit 1987 verbiedt kernwapens voor de korte en middellange afstand. Volgens Trump schendt Rusland het verdrag „al jaren” en ontwikkelt ook China - dat geen partner is in het verdrag - dezelfde wapens.

„We bouwen op totdat ze bij hun verstand komen. Als ze dat doen, dan zijn we allemaal verstandig en stoppen we allemaal.”