Trump dreigt Iran met acties

President Donald Trump dreigt met hard optreden tegen de Iraanse marine, als die Amerikaanse schepen lastigvalt. Hij heeft de Amerikaanse marine opgedragen alle Iraanse kanonneerboten die een lastpost zijn te beschieten en te vernietigen, zo meldde hij woensdag op Twitter.

Iran reageerde prompt. In plaats van anderen te pesten, kunnen de Verenigde Staten zich beter richten op het redden van hun soldaten die besmet zijn met het coronavirus, liet een woordvoerder van de Iraanse strijdkrachten weten.

Trumps dreigement kwam nadat onlangs schepen van de Iraanse Revolutionaire Garde Amerikaanse marineschepen „gevaarlijk en intimiderend” hadden benaderd, zo zei de marine van de VS. Elf Iraanse boten zouden herhaaldelijk zes schepen van de VS tijdens oefeningen in internationale wateren in de Perzische Golf hebben lastiggevallen. Iraanse vaartuigen zouden zelfs minder dan 10 meter afstand hebben gehouden van een Amerikaans schip.

Het Nederlandse fregat De Ruyter doet in de Perzische Golf mee aan een Europese missie om te voorkomen dat er nog „agressieve acties” zijn die de scheepvaart kunnen hinderen, zoals eerdere aanvallen op olietankers.

Groenland

Een andere ontwikkeling op internationaal vlak speelde rond Groenland. Dat land gaf aan te willen luisteren naar het steunplan dat de Verenigde Staten willen bieden.

Denemarken reageerde woensdag boos op het voorstel van de Amerikanen om Groenland met miljoenen dollars te steunen.

De Amerikaanse ambassadeur in Kopenhagen, Carla Sands, zei in Deense media dat het steunvoorstel is bedoeld om Groenland te beschermen tegen de „steeds agressievere houding van Rusland en China in het poolgebied.”

Deense politici noemden het Amerikaanse plan echter „ongehoord.” Groenland is een autonoom gebied binnen het Koninkrijk Denemarken.