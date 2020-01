Trump dreigt Irak met sancties als militairen weg moeten

De Amerikaanse president Donald Trump dreigt met sancties tegen Irak als dat land alle Amerikaanse militairen het land uitzet. Als de troepen toch weggaan, dan wil Trump ook dat Irak betaalt voor de militaire vliegbasis die de Amerikanen daar hebben.

„Als Irak ons vraagt te vertrekken, dan leggen we ze sancties op zoals ze nog nooit eerder hebben gezien”, aldus de president. „De sancties tegen Iran zullen dan zelfs wat zwak lijken.”

Het Iraakse parlement stemde zondag voor het wegsturen van alle buitenlandse troepen die zijn aangesloten bij de door de VS geleide coalitie tegen IS. De verwachting is dat de Iraakse regering instemt met de wens van het parlement. Irak is boos op de VS nadat de Iraanse generaal Qassem Soleimani werd gedood in Bagdad.

„We hebben een buitengewoon dure vliegbasis daar. De bouw heeft al ver voor mijn tijd miljarden gekost. Wij gaan niet weg totdat ze ons dat terugbetalen”, aldus Trump.