Trump dreigt hard terug te slaan bij aanval

De Amerikaanse president Donald Trump heeft Teheran gewaarschuwd geen Amerikaanse doelen aan te vallen. Hij kondigde aan met „grote en overweldigende kracht” te zullen terugslaan als de Iraniërs „iets Amerikaans” bestoken.

„Op sommige gebieden komt overweldigend neer op vernietiging”, verduidelijkte Trump op Twitter. Hij zou onlangs nog een aanval op Iraanse doelen op het laatste moment hebben afgeblazen. Dat gebeurde nadat Iran een Amerikaanse drone had neergehaald.

De president stelde in een serie tweets ook dat de Iraanse leiders de woorden „aardig en meelevend niet begrijpen en dat ook nooit hebben gedaan. Helaas is het enige wat ze begrijpen kracht en macht. En de VS zijn met afstand de sterkste militaire macht in de wereld.”