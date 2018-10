Trump dreigt grens met Mexico te sluiten

De Amerikaanse president Trump heeft in zijn Twitterberichten gedreigd de grens met Mexico te sluiten. Hij zegt daar desnoods militairen voor in te zetten „als Mexico niets doet aan aan de woeste aanval van migranten, inclusief veel criminelen die door Mexico trekken vanuit Guatemala, Honduras en El Salvador”.

Trump wil alle hulp aan die landen stopzetten. Onder de emigranten en vluchtelingen die vanuit Centraal-Amerika naar de VS gaan, is momenteel ook een soort protestmars van vluchtelingen uit Centraal-Amerika. Die is zaterdag vertrokken uit de gewelddadige Hondurese stad San Pedro Sula. De groep is aangegroeid tot enkele duizenden mensen en trekt door het aangrenzende Guatemala noordwaarts richting Mexico en de VS.