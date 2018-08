Trump dreigt Google News

Donald Trump heeft een nieuw doelwit: Google News. In een reeks tweets op dinsdagochtend dreigde de Amerikaanse president het nieuwsoverzicht aan te pakken. Volgens Trump worden conservatieve geluiden tegengehouden en is positief nieuws over hem niet te lezen.

„Nep-CNN is prominent. Republikeinse/conservatieve en eerlijke media worden buitengesloten. Illegaal? 96 procent van de resultaten op Trump News is van linkse media, erg gevaarlijk”, tweette Trump. „Ze controleren wat we wel en niet kunnen zien. Dit is een ernstige situatie, waar iets aan gedaan zal worden”, voegde de president er aan toe.