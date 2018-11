Trump dreigt Democraten met tegenonderzoeken

Als de Democraten hun nieuw verworven meerderheid in het Huis van Afgevaardigden gaan gebruiken om allerlei onderzoeken naar Donald Trump en zijn entourage te beginnen, zal dat volgens de president niet onbeantwoord blijven. „Dan zullen wij gedwongen zijn om onderzoeken te overwegen naar alle lekken van geheime informatie en veel andere zaken vanuit de Senaat”, aldus Trump via Twitter.

Het was zijn eerste inhoudelijke reactie op de verkiezingsuitslag. De Democraten krijgen de meerderheid van de zetels in het Huis in handen. Dat geeft ze de mogelijkheid om onderzoeken in te stellen naar bijvoorbeeld de belastingpapieren van de president, waar Democratische politici al langer op azen. Maar in de Senaat behouden de Republikeinen hun meerderheid.

