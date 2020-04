Trump dreigt Amerikaans congres te schorsen

De Amerikaanse president Donald Trump dreigt het Huis van Afgevaardigden en de Senaat te schorsen om hem zo in staat te stellen een aantal ambtenaren te benoemen. Volgens Trump worden die aanstellingen door de Democraten in het Congres geblokkeerd.

„Ik zal mijn constitutionele bevoegdheid uitoefenen om beide kamers van het Congres te verdagen”, aldus de president tijdens een persconferentie in het Witte Huis. Hij stelde dat de Democraten hem ervan weerhouden belangrijke functies in te vullen die noodzakelijk zijn om het land te helpen herstellen van de coronacrisis.

Leden van het Congres zijn sinds vorige maand uit Washington vertrokken omdat alle Amerikanen is aangeraden vooral thuis te blijven om verspreiding van het longvirus tegen te gaan. Wel worden regelmatig pro-forma zittingen gehouden. Zolang deze korte zittingen worden gehouden, kan Trump geen benoemingen doen zonder de Senaat. „De huidige praktijk om de stad te verlaten en nep pro-forma-sessies te houden, is een plichtsverzuim dat het Amerikaanse volk zich tijdens deze crisis niet kan veroorloven”, aldus Trump.

Trump wil gebruikmaken van een nooit eerder gebruikt artikel uit de grondwet. Dat stelt dat de president beide kamers kan verdagen als ze het niet eens kunnen worden over een datum om te schorsen. De vraag is of de huidige afwezigheid van het Congres daaronder valt. Trump: „We worden waarschijnlijk voor de rechter gedaagd en we zullen zien wie er wint.”