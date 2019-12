Trump: doorbraak in gesprekken over handelsdeal met China

De Verenigde Staten en China ondertekenen binnenkort hun zogeheten fase 1 van een handelspact. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump zaterdag tijdens een bijeenkomst in Florida gezegd. „We hebben net een doorbraak bereikt over het handelsakkoord en zullen dat binnenkort ondertekenen”, aldus Trump.

De fase 1-deal werd eerder deze maand aangekondigd als onderdeel van een poging om een einde te maken aan de maandenlange handelsoorlog die tussen beide landen woedt. De deal houdt in dat de VS een aantal tarieven verlagen in ruil voor forse Chinese aankopen van Amerikaanse landbouwproducten.

Minister van Financiën Steven Mnuchin zei vorige week dat het handelspact begin januari wordt ondertekend en dat de deal al is vertaald.