Trump: donderdag beslissing klimaatverdrag

De Amerikaanse president Trump maakt donderdagmiddag om 15.00 uur (21.00 uur Nederlandse tijd) in de tuin van het Witte Huis bekend of zijn land zich zal terugtrekken uit het klimaatverdrag van Parijs. Dat stelt hij zelf in een tweet, die hij afsluit met zijn bekende leus ,Make America Great Again!’.

Amerikaanse media berichtten woensdag op basis van anonieme bronnen dat Trump van het akkoord af wil. Tijdens zijn campagne heeft Trump meerdere keren gezegd dat hij niet gelooft in klimaatverandering. In januari heeft hij het Amerikaanse Milieuagentschap (EPA) bevolen om hun pagina over klimaatverandering offline te halen.

Milieuorganisaties reageerden al bezorgd op het nieuws. En Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, zei dat het jaren zal duren voordat de Amerikanen onder de verplichtingen van het akkoord uit kunnen.

Volgens Juncker kan Trump wel denken dat hij het afscheid met een pennenstreek kan regelen, „maar dat komt omdat hij de details niet kent. Het is de taak van Europa te zeggen: dat gaat zomaar niet.”