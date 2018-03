Trump doet frontale aanval op speciaal aanklager Mueller

Voor het eerst heeft president Trump via Twitter een frontale aanval gedaan op de FBI en op speciaal aanklager Robert Mueller, die onderzoek doet naar de Russische connectie. Trump beschuldigt Mueller van partijdigheid en noemt zijn onderzoek „onterecht en oneerlijk.”

Sneu is het ontslag van Andrew McCabe, de tweede man van de Amerikaanse federale recherche FBI zeker. Twee dagen voordat hij met pensioen kon, werd hij vrijdag door minister Sessions van Justitie de laan uit gestuurd. Na bijna 22 jaar trouwe dienst werd hij op straat gezet. Nu moet hij vrezen voor zijn pensioen.

McCabe was belast met het toezicht op het onderzoek naar de e-mails van de Democratische presidentskandidate Hillary Clinton. Daarnaast was hij betrokken bij onderzoek naar eventuele samenwerking tussen het campagneteam van Trump en de Russen. McCabe was lang de tweede man bij de FBI. Toen directeur James Comey in mei vorig jaar door Trump werd ontslagen, was McCabe korte tijd waarnemend directeur, totdat Christopher Wray aantrad.

De reden voor het ontslag is volgens de minister van Justitie dat McCabe zou hebben gelekt naar de media. Ook zou hij niet verschenen zijn voor een commissie die naging hoe het onderzoek naar het e-mailverkeer van Clinton was verlopen.

Volgens minister Sessions voldeed McCabe niet aan de hoogste standaard van eerlijkheid, integriteit en betrouwbaarheid die voor iedere FBI-medewerker de norm moet zijn. In Washington wordt echter gesteld dat Sessions is bezweken voor de druk van Trump. De verstandhouding tussen de president en de minster van Justitie is al maanden slecht. Trump verwijt Sessions te slap te zijn omdat hij Mueller niet aanpakt. De minister heeft zich tot nu toe op afstand gehouden omdat hij kort voor zijn aantreden contacten met de Russen heeft gehad.

„Sessions ontsloeg McCabe om zijn eigen hachje te redden”, is het commentaar van internetkrant The Hill, die doorgaans goed op de hoogte is van het reilen en zeilen in Washington.

President Trump bejubelde het besluit van Sessions om McCabe op straat te zetten. „Een fantastische dag voor de hardwerkende mannen en vrouwen bij de FBI”, zo twitterde hij.

Direct na zijn ontslag haalde McCabe in een interview met CNN hard uit naar Trump. Hij zei dat zijn vertrek deel uitmaakt van een „oorlog” die de regering voert tegen de FBI en tegen speciaal aanklager Mueller. Kort daarop werd bekend dat McCabe gedetailleerde aantekeningen heeft gemaakt van zijn gesprekken met Trump. Ook zijn voormalige baas Comey deed dat. McCabe zou deze gespreksnotities inmiddels beschikbaar hebben gesteld aan Mueller. Van Comey komt volgende maand een boek uit. Hij twitterde zondag: „Meneer de president, het Amerikaanse volk zal spoedig mijn verhaal horen.” Trump zelf kwalificeerde McCabes mededeling notities te hebben gemaakt als „fake news.”

Spent very little time with Andrew McCabe, but he never took notes when he was with me. I don’t believe he made memos except to help his own agenda, probably at a later date. Same with lying James Comey. Can we call them Fake Memos? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 18, 2018

Mr. President, the American people will hear my story very soon. And they can judge for themselves who is honorable and who is not. — James Comey (@Comey) March 17, 2018

Mogelijk naar aanleiding van de tik die McCabe zaterdag aan Trump uitdeelde, verzond de president zaterdag en zondag enkele tweets waarin hij openlijk kritiek had op het onderzoek van Mueller. Zijn stelling dat dit partijdig en vooringenomen is, onderbouwde hij door erop te wijzen dat er in het team van de speciaal aanklager dertien juristen zitten die Democraat zijn. De huisadvocaat van Trump, John Dowd, riep het ministerie van Justitie zaterdag op het onderzoek van Mueller te sluiten.

Het is voor het eerst dat de president zich openlijk tegen Mueller keert. De felle reactie kan niet los gezien worden van het bevel van Mueller, vorige week, aan het bedrijf van Trump om de boekhouding te overhandigen.

The Mueller probe should never have been started in that there was no collusion and there was no crime. It was based on fraudulent activities and a Fake Dossier paid for by Crooked Hillary and the DNC, and improperly used in FISA COURT for surveillance of my campaign. WITCH HUNT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 18, 2018

Inmiddels hebben enkele Republikeinse senatoren de president gewaarschuwd niet aan het onderzoek van Mueller te komen. „Als hij dat doet, is dat het begin van zijn einde”, zei de Republikeinse senator Lindsey Graham die heel kritisch tegenover Trump staat. Hij wees er bovendien op dat Mueller zelf Republikein is.