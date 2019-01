Trump doet aanbod om shutdown te stoppen

De Amerikaanse president Donald Trump heeft een aanbod gedaan om de shutdown te beëindigen. Hij wil meer medewerkers voor de grensbewaking, wil 800 miljoen dollar geven voor humanitaire nood bij de zuidelijke grens met Mexico en 805 miljoen dollar aan technologie om drugs op te sporen aan de grens. Ook moeten er 57 rechters bijkomen om de 900.000 migratiezaken af te handelen.

Verder bood hij de Democraten aan om de bescherming van de zogeheten dreamers te verlengen en om de visa van mensen met een tijdelijke verblijfsvergunning te verlengen. Daarvoor in ruil wil hij 5,7 miljard dollar voor zijn grensmuur met Mexico. De dreamers kwamen ooit als minderjarig kind van ongewenste vreemdelingen de VS binnen en verdienen volgens velen een legale status.

Als de Democraten akkoord gaan, kan de gedeeltelijke shutdown van de overheid worden opgeheven en krijgen overheidsmedewerkers weer betaald. Dat zei Trump in een toespraak. Het is de 29e dag van de shutdown.

„We willen de humanitaire crisis aan onze zuidelijke grens beëindigen met deze deal”, zei Trump. „Ook lossen we zo de meest nijpende problemen van ons migratiesysteem op. Jammer genoeg niet al onze problemen.”

Trump benadrukte dat dit een aanbod is dat is gebaseerd op ideeën van de Democraten. „Beide partijen moeten nu de politieke moed tonen om het migratieprobleem op te lossen en de shutdown te beëindigen. Dit is een goede compromis.”

De Republikeinse Senaatvoorzitter Mitch McConnell heeft aangegeven het wetsvoorstel komende week in te brengen.