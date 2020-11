Trump: dit draait om de integriteit van het verkiezingsproces

President Donald Trump heeft vraagtekens gezet bij de integriteit van het verkiezingsproces en meer juridische stappen aangekondigd. Hij zei in een verklaring dat het Amerikaanse volk „volledige transparantie” verdient met betrekking tot het tellen van de stemmen en het vaststellen van uitslagen.

„Dit draait niet meer om een enkele verkiezing. Het draait om de integriteit van het hele verkiezingsproces”, zegt Trump in een verklaring, die is verspreid door zijn campagneteam. „We hebben vanaf het begin gezegd dat alle geldige stembiljetten geteld moeten worden en illegale stembiljetten niet. De Democraten hebben zich bij iedere gelegenheid verzet tegen dit simpele uitgangspunt.”

Trump heeft gesuggereerd dat illegaal is gestemd, hoewel er geen bewijs is dat zoiets op grote schaal is gebeurd. Ook zegt hij dat de verkiezingen worden „gestolen”. De president beloofde geen juridisch middel onbenut te laten om te zorgen dat Amerikanen het vertrouwen in hun regering kunnen behouden. „Ik zal de strijd voor jullie en ons land nooit opgeven”, benadrukte hij.