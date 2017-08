Trump dinsdag naar Texas

De Amerikaanse president Donald Trump brengt dinsdag een bezoek aan Texas om de rampzalige gevolgen van de orkaan Harvey te aanschouwen. Dat heeft de woordvoerster Sarah Sanders zondag gezegd. Het Witte Huis „coördineert de logistiek met de Texaanse overheid en de plaatselijke autoriteiten”, aldus Sanders.

Als de details zijn geregeld, komt ze met nadere informatie over het bezoek van Trump aan het zwaar getroffen gebied. „Onderwijl blijven we in gedachten bij de slachtoffers en bidden voor hen”.