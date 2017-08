Trump dicteerde verklaring voor zijn zoon

De Amerikaanse president Donald Trump heeft persoonlijk de verklaring geformuleerd die zijn oudste zoon Donald jr. gebruikte als excuus voor zijn ontmoeting met een Russische advocate. Daarin zegt hij dat het gesprek ging over een programma voor adoptie van Russische kinderen. Dat bleek later niet waar.

Volgens The Washington Post dicteerde Trump de tekst van de verklaring op 8 juli in zijn dienstvliegtuig Airforce One op de weg terug van de G20-top in Hamburg. Zijn adviseurs wilden een verklaring die strookte met de waarheid maar Trump voer zijn eigen koers, aldus The Washington Post.

Trump jr. kwam met zijn verklaring onder druk van een andere krant, The New York Times. Die kwam met een bericht over de ontmoeting met de Russische advocate en Trump wilde dat nieuws voor zijn.

Uiteindelijk bleek dat Trump jr. naar het gesprek was „gelokt” met de belofte dat hij belastende informatie zou krijgen over Hillary Clinton, de Democratische rivale van zijn vader in de presidentsverkiezingen van november. Trump jr. publiceerde uiteindelijk, ook onder druk van de pers, de e-mails waarin dat stond.

Een adviseur zegt in The Washington Post dat de valse verklaring van president Trump „onnodig ” was. „Nu kan iemand claimen dat hij degene is die probeerde te misleiden”.