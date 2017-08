Trump: dichtbij beslissing over Afghanistan

De Amerikaanse president Donald Trump zegt „zeer dichtbij” een beslissing over de Amerikaanse militaire inspanning in Afghanistan te zijn. Die ondergaat momenteel een herziening en zou een mogelijke toename in troepensterkte kunnen zien.

„We komen dichtbij, heel dichtbij”, zei Trump tegen verslaggevers bij zijn golfclub in New Jersey toen hij over Afghanistan werd gevraagd.

Trump moet een besluit nemen over de voorstellen van zijn militaire adviseurs om 3000 tot 5000 extra troepen naar Afghanistan te sturen. Momenteel hebben de VS en coalitielanden ongeveer 8400 Amerikaanse en 6500 coalitietroepen ingezet, voornamelijk om Afghaanse troepen op te leiden en te ondersteunen.

Tot nu toe keerde Trump zich vaak tegen de voortrekkersrol van de VS in buitenlandse militaire missies. Hij vindt dat de kosten niet tegen de baten opwegen en dat Amerikanen belangeloos de kastanjes voor anderen uit het vuur halen.