Trump: details over top Kim snel bekend

De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat is afgesproken waar en wanneer hij dictator Kim Jong-un voor de tweede keer zal ontmoeten. Hij kondigde ook aan dat de bijzonderheden begin volgende week wereldkundig worden gemaakt.

„Ik denk dat de meesten van jullie wel weten wat de locatie is. Ik denk niet dat het een groot geheim is”, zei Trump in het Witte Huis tegen verslaggevers. Zijn minister Mike Pompeo (Buitenlandse Zaken) had eerder al onthuld dat de top eind februari wordt gehouden in Azië.

De Verenigde Staten willen dat de Noord-Koreanen hun kernwapens ontmantelen. De historische top met Trump en Kim in Singapore leidde vorig jaar tot de vage toezegging dat Pyongyang zal toewerken naar de denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland.

Ingewijden hebben eerder tegen persbureau Bloomberg gezegd dat de tweede top naar verwachting wordt gehouden in Vietnam.