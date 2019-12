‘Trump denkt na over vervanger Mike Pompeo’

De Amerikaanse president Donald Trump denkt na over een vervanger voor buitenlandminister Mike Pompeo. Volgens The Washington Post houdt Trump er nadrukkelijk rekening mee dat Pompeo zich volgend jaar namens de staat Kansas verkiesbaar stelt voor de Senaat.

Pompeo gaf begin deze maand aan dat hij niet voor de Senaatszetel zal gaan, toch zeggen ingewijden dat hij dat wel degelijk overweegt. Zo heeft hij sinds kort een nieuw persoonlijk Twitteraccount met een landelijke foto van Kansas als achtergrond.

Vooral de huidige voorzitter van de Senaat, Mitch McConnell, zou bij Pompeo erop aandringen mee te doen aan de verkiezingen volgend jaar. Die vreest dat de zetel van Kansas anders naar de Democraten gaat. McConnell zei eerder al dat de Senaat de beste opstap is naar het presidentschap, omdat gesuggereerd werd dat Pompeo mee wil doen aan de presidentverkiezingen in 2024.

In de tussentijd kijkt Trump al naar wie Pompeo op Buitenlandse Zaken kan opvolgen. Volgens The Washington Post maakt Robert O’Brien, de in september aangestelde nationale veiligheidsadviseur, de meeste kans. Maar ook minister van Financiën Steven Mnuchin gooit volgens de krant hoge ogen, al heeft hij wel een andere kijk op de relatie met China dan Pompeo en O’Brien.