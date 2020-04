Trump denkt aan beperken vluchten vanaf New York

De Amerikaanse president Donald Trump denkt erover om het vliegverkeer van en naar coronabrandhaarden als New York en Miami aan banden te leggen. Verder dan dat wil Trump voorlopig niet gaan wat betreft het beperken van vluchten omdat de luchtvaartsector het al zwaar genoeg heeft.

Trump liet weten dan ook niet van plan te zijn alle binnenlandse vluchten stil te leggen. Volgens hem is de luchtvaart juist hard nodig.

De luchtvaartbranche is wereldwijd hard getroffen. Door reisbeperkingen liggen veel internationale lijndiensten stil, maar ook binnen de Verenigde Staten wordt veel minder gevlogen omdat mensen verplicht thuis moeten blijven of simpelweg niet willen reizen. Ook hebben veel bedrijven zakenreizen verboden. Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen vliegen de komende weken veel minder. Tot 80 procent van de vluchten gaat niet door.

KLM vliegt nog dagelijks van Schiphol naar New York en terug. Die vluchten zijn niet onomstreden. Het cabinepersoneel is bang voor coronabesmettingen en ook was er ophef over dat mensen die uit New York op Schiphol landen geen gezondheidscontrole ondergaan.