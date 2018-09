Trump deelt sneer uit naar Kerry

Donald Trump heeft via Twitter een sneer uitgedeeld naar John Kerry, de voormalig minister van Buitenlandse Zaken onder Barack Obama en in 2004 de verliezer in de strijd met George W. Bush, en naar andere Democraten die zich naar verluidt warm lopen voor de presidentsverkiezing van 2020.

„Ik zie dat de vader van de nu opgezegde Iran-deal erover denkt een gooi te doen naar het presidentschap. Dat zou boffen zijn - ofschoon het veld dat zich momenteel verzamelt er toch al heel goed uitziet - VOOR MIJ!”.