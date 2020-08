Trump: complot warenautoriteit vertraagt ontwikkeling vaccin

De Amerikaanse president Donald Trump beschuldigde zaterdag ambtenaren van de voedsel- en medicijnenwaakhond FDA ervan testen van coronavaccins te vertragen. Trump noemde de ambtenaren leden van de „diepstaat”, een term die veelal door complotdenkers wordt gebruikt om overheidsinstanties of -functionarissen met een verborgen agenda aan te duiden.

Volgens Trump zou de FDA de ontwikkeling van een vaccin vertragen zodat dat er niet kan komen voor de presidentsverkiezing in november. In zijn bericht op Twitter zei de president dat de diepstaat, „of wie dan ook” bij de FDA het lastig maakt voor farmaceutische bedrijven om mensen in te schrijven voor klinische proeven om vaccins en remedies tegen het nieuwe coronavirus te testen.

Trumps opmerking kwam nadat een topfunctionaris van de FDA donderdag had gezegd dat hij zijn ontslag indient als de regering een vaccin goedkeurt voordat is bewezen dat het effectief is. „Uiteraard hopen ze het antwoord te vertragen tot na 3 november. Moeten focussen op snelheid en redden van levens!”, schreef Trump.

Trump valt vaker overheidsagentschappen aan via Twitter, waarbij hij ze er soms van beschuldigd deel uit te maken van een diepstaat. Volgens Trump zijn langdienende ambtenaren erop uit zijn agenda te ondermijnen.

Wetenschappers en volksgezondheidsfunctionarissen zijn bezorgd dat de Trump-regering de FDA onder druk zal zetten om een vaccin goed te keuren voor de verkiezingen, zelfs in het geval dat uit proeven niet blijkt dat het vaccin effectief is.

De Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden in het Amerikaanse parlement, Nancy Pelosi, reageerde furieus op Trumps bewering over de FDA. Zij vindt Trumps verklaring „gevaarlijk” en zegt dat de president „alle perken te buiten is gegaan”.