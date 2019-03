Trump: Cohen-verhoor frustreerde top

De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat het verhoor van zijn voormalig advocaat en vertrouweling Michael Cohen mede de oorzaak kan zijn geweest van het mislukken van de top met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un.

Cohen werd vorige week door een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden aan de tand gevoeld op dezelfde dag dat Trump en Kim elkaar ontmoetten in Vietnam.

„Het besluit van de Democraten om de veroordeelde leugenaar Cohen te verhoren terwijl de president in het buitenland is, is een een nieuw dieptepunt. Hun pogingen hebben mogelijk bijgedragen aan het mislukken van de top,” schreef Trump maandag op Twitter. Hij liet nadere uitleg achterwege. Cohen noemde Trump tijdens zijn verhoor onder meer een racist, een oplichter en een bedrieger.

Oorspronkelijk zou het verhoor van Cohen eerder plaatsvinden, maar na een paar keer te zijn uitgesteld viel het samen met de top in Vietnam. Het uitstel zou te maken hebben met bedreigingen aan het adres van Cohen en zijn familie.

Trump zei direct na het mislukken van de top nog dat hij de gesprekken over denuclearisatie van Noord-Korea had beëindigd omdat Kim erop stond dat alle sancties tegen zijn land zouden worden ingetrokken, zonder dat daar duidelijke tegenprestaties van Noord-Korea tegenover stonden.