Trump claimt overwinning, rept zonder enig bewijs van fraude

De Amerikaanse president Donald Trump heeft woensdag de overwinning geclaimd in de Amerikaanse verkiezingen, hoewel er in diverse belangrijke staten nog miljoenen stemmen moeten worden geteld. Amerikaanse media benadrukken dat de verkiezingen hier nog verre van beslist zijn.

Ook beweerde Trump dat er is gefraudeerd, zonder die bewering verder te verduidelijken of met bewijs te onderbouwen. In enkele belangrijke staten zoals Pennsylvania, Wisconsin en Michigan is de uitslag nog niet bekend en moeten miljoenen stemmen nog worden geteld. Toch claimde hij dat de uitslag al vaststaat.

Trump kondigde aan naar het Amerikaanse hooggerechtshof te willen stappen „om het stemmen te stoppen”. De stembureaus zijn overal al gesloten. Of hij bedoelde dat hij wil dat het tellen van stemmen wordt gestopt, bleef onduidelijk in zijn verklaring.

De president sprak aanhangers toe in het Witte Huis, in het bijzijn van zijn familie. Mensen zaten dicht op elkaar en de meesten droegen geen mondkapje.