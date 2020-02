Trump claimt ‘overwinning’ in Democratische voorverkiezing Iowa

De Amerikaanse president Donald Trump bedankt Democraten voor de rommelige voorverkiezing in Iowa. „De enige persoon die een grote overwinning kan claimen in Iowa is Trump”, zo twitterde de president. De resultaten van de chaotisch verlopen voorverkiezing van de Democraten in Iowa zijn nog niet bekend.

Trump zei in zijn tweet ook dat het verloop van het stemmen van de Democraten een „onomkeerbare ramp” is en dat niets er goed werkt, „net zoals toen zij het land runden”.

Democraten die proberen de presidentskandidaat van hun partij te worden, zijn al naar New Hampshire gegaan, waar de volgende voorverkiezingen plaatsvinden. Voormalig vice-president Joe Biden (77) zei tegen Amerikaanse media dat hij zich „geweldig” voelde. Zijn concurrent Amy Klobuchar (59) zei dat ze een „uitstekende” avond gehad heeft in Iowa.

Uit een recent onderzoek van de Universiteit van New Hampshire blijkt dat bijna de helft van de kiezers in die staat nog geen definitieve keuze heeft gemaakt op wie ze gaan stemmen. De voorverkiezingen in New Hampshire zijn komende dinsdag.