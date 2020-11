Trump claimt ook winst in Georgia en North Carolina

De Republikeinen van Donald Trump claimen niet alleen de winst in Pennsylvania, maar ook in de staten Georgia en North Carolina. Trump zei op Twitter dat hij daar flink voor staat, hoewel de stemmen daar nog niet allemaal zijn geteld.

Hij zegt ook in Michigan te hebben gewonnen als blijkt dat daar „in het geheim stembiljetten zijn gedumpt, zoals breed is gerapporteerd”. Trump geeft in zijn bericht op Twitter niet aan waar daar dat zou zijn gemeld.

In Michigan heeft zijn Democratische tegenstrever Joe Biden volgens Amerikaanse media nipt gewonnen. Trump wil dat een deel van de stemmen daar wordt herteld, evenals in Wisconsin.

Biden denkt de benodigde 270 kiesmannen achter zich te krijgen. Hij staat volgens Amerikaanse media nu op 264 kiesmannen en Trump op 214.