Trump: China wil verkiezing beïnvloeden

De Amerikaanse president Donald Trump beschuldigt China van bemoeienis met de aankomende Congresverkiezingen in zijn land. Trump stelde dat Peking zijn Republikeinse partij wil tegenwerken vanwege zijn harde opstelling op handelsgebied.

„Ze willen niet dat ik of wij winnen omdat ik de eerste president ooit ben die China uitdaagt op handelsgebied”, zei de president tijdens een zitting van de VN-Veiligheidsraad. Hij stelde dat zijn regering aan de winnende hand is in de handelsoorlog met de Aziatische economische grootmacht. „We winnen op handelsgebied. We winnen op alle niveaus.”

De president stelde dat China „pogingen heeft gedaan de aankomende verkiezing in 2018 te beïnvloeden, die in november. Ten nadele van mijn regering.” Hij kwam niet met bewijs om die beschuldiging te onderbouwen.

De Chinese minister Wang Yi (Buitenlandse Zaken) ontkent dat zijn land probeert de Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden. „We proberen niet om invloed uit te oefenen op binnenlandse aangelegenheden van andere landen”, stelde hij in de veiligheidsraad. „We accepteren geen ongerechtvaardigde beschuldigingen.”