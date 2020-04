Trump: China wil dat ik de presidentsverkiezingen verlies

De Amerikaanse president Donald Trump is ervan overtuigd dat China „er alles aan zal doen” om hem de presidentsverkiezingen dit jaar te laten verliezen. Dat zei hij woensdag (lokale tijd) in een interview met persbureau Reuters.

Volgens Trump willen de Chinezen dat niet hij, maar zijn Democratische rivaal Joe Biden de volgende president wordt. Daarmee zou Peking de druk die Trump op China heeft gelegd over handel en andere zaken willen verlichten, aldus de Republikein. „China zal er alles aan doen om me deze race te laten verliezen.”

De president heeft eerder kritiek geuit op China over de reactie van de overheid op de uitbraak van het coronavirus. Deze week zei de president „niet blij te zijn met China” en „te geloven dat het virus bij de bron gestopt had kunnen worden”. Peking had volgens Trump de wereld veel eerder attent moeten maken op het longvirus.