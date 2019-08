Trump: China verplaatst troepen naar Hongkong

De Chinese regering is troepen richting de grens met Hongkong aan het verplaatsen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft dat op Twitter meegedeeld. Trump zegt zich te baseren op Amerikaanse inlichtingen. Het is alleen onduidelijk of de president hiermee doelt op nieuwe troepenverplaatsingen of op eerdere legeroefeningen die China hield als reactie op de protesten in de stadstaat.

De Amerikaanse leider roept beide partijen verder op om kalm te blijven. Ook hoopt hij dat deze „moeilijke situatie” waarin China en Hongkong zich bevinden ten goede komt aan de „vrijheid”. „Ik hoop dat het vreedzaam zal lukken. Ik hoop dat niemand gewond raakt. Ik hoop dat niemand wordt gedood.”