Trump: China beïnvloedt verkiezingen VS

De Amerikaanse president Donald Trump beschuldigt China van bemoeienis met de aankomende tussentijdse verkiezingen in zijn land.

Trump stelde dit woensdag in de VN-Veiligheidsraad in New York. Hij beweerde dat Peking zijn Republikeinse Partij wil tegenwerken vanwege zijn harde aanpak op handelsgebied.

„Ze willen niet dat ik of wij winnen omdat ik de eerste president ooit ben die China uitdaagt op handelsgebied”, zei de president. Hij stelde dat zijn regering aan de winnende hand is in de handelsoorlog met de Aziatische economische grootmacht.

Trump kwam niet met bewijs om die beschuldiging te onderbouwen, maar verwees later op Twitter naar Chinese „propaganda” in Amerikaanse kranten.

„China plaatst daadwerkelijk propaganda-advertenties in de Des Moines Register en andere kranten, die eruit moeten zien als nieuws”, twitterde de Amerikaanse president. De China Daily had tegen betaling een katern laten plaatsen in de krant uit Iowa, waarin werd geschetst hoe de handelsoorlog slecht uitpakt voor boeren in de VS.

Volgens hoofdredacteur Carol Hunter is het niet verrassend dat het mediabedrijf van de Chinese staat haar krant koos. Ze stelt dat boeren in de staat Iowa disproportioneel hard worden getroffen door de Chinese importheffingen.

De Chinese minister van Buitenlandse Zaken, Wang Yi, ontkent dat zijn land de Amerikaanse verkiezingen probeert te beïnvloeden. „We proberen niet om invloed uit te oefenen op de binnenlandse aangelegenheden van andere landen”, stelde hij in de Veiligheidsraad. „We accepteren geen ongerechtvaardigde beschuldigingen.”

Het is niet de eerste keer dat er onderzoek wordt gedaan naar de externe invloeden op de Amerikaanse verkiezingen. Zo hebben de Amerikaanse inlichtingen- en veiligheidsdiensten vastgesteld dat Rusland in 2016 de uitkomst van de presidentsverkiezingen in de VS probeerde te beïnvloeden.