Trump: Checks voorkomen geen schietpartijen

Uitgebreide screening van mensen die wapens kopen, hadden het recente wapengeweld in de Verenigde Staten niet kunnen voorkomen.

Dat zei president Donald Trump een dag nadat een schutter zaterdagmiddag in Odessa en Midland in de staat Texas zeven mensen doodschoot en er meer dan twintig verwondde. „Hoe sterk je de achtergrondchecks ook maakt, die hadden dit soort incidenten niet voorkomen”, aldus Trump op het Witte Huis.

Het aantal dodelijke slachtoffers van de schietpartij in de Amerikaanse steden Odessa en Midland is ondertussen opgelopen van vijf naar zeven. De politie meldt dat er nog ruim twintig gewonden zijn, onder wie een meisje van zeventien maanden oud en drie agenten. Zeker één persoon verkeert nog in levensgevaar.

Na een achtervolging van meer dan vijftien kilometer werd de schutter door de politie gedood bij een bioscoop in Odessa. Het gaat om een blanke man van in de dertig, meldde de politie eerder. De identiteit is bij de politie bekend. Wat zijn motieven zijn geweest, is nog onduidelijk. Er zijn volgens de politie echter geen aanwijzingen dat de man terroristische motieven had. De man leek volledig willekeurig mensen neer te schieten.

Het bloedbad begon toen de verdachte bij een verkeerscontrole werd tegengehouden vanwege een verkeersovertreding. Hij schoot daarop de agent neer en sloeg op de vlucht. Uiteindelijk stal de man een bus van een postbedrijf. Onderweg schoot hij al rijdend meerdere mensen neer, waaronder een aantal agenten. Vijf mensen werden gedood in Odessa en twee in Midland.

Afgelopen maand doodde een schutter in El Paso in Texas 22 mensen en verwondde 24 mensen. In Dayton, Ohio schoot een man 9 mensen dood en raakten 27 mensen gewond. De president gaf aan dat hij met de Democraten en Republikeinen in het Congres wil werken aan nieuwe wapenwetgeving.

Trump liet na die schietincidenten aanvankelijk doorschemeren strengere screening te willen, maar schoof later weer op naar het standpunt van de in de VS machtige wapenlobby die zich verzet tegen strengere wetgeving. Het Huis van Afgevaardigden nam eerder dit jaar een wet aan die bij iedere aankoop van een vuurwapen achtergrondchecks verplicht stelt. Het wetsvoorstel is echter nog niet in stemming gebracht in de Senaat.

Meerdere gewonden bij schietpartijen in Texas