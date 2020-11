Trump-campagne trekt rechtszaak Arizona in

Het campagneteam van de Amerikaanse president Donald Trump trekt een rechtszaak over de verkiezingen in de staat Arizona in. De Trump-campagne had de zaak aangespannen om vermeende onregelmatigheden in het grootste district van de staat, Maricopa County. Er zouden veel gebreken zijn geweest aan de stemmachines, maar in een zitting op donderdag bleek dat die bij slechts 191 stemmen een rol hebben gespeeld.

De advocaat van Trumps campagneteam heeft vrijdag in de rechtbank van Phoenix gezegd dat het aantal betrokken stemmen de uitkomst van de rechtszaak irrelevant maakt voor de uiteindelijke verkiezingsuitslag in Arizona. Trumps Democratische uitdager Joe Biden heeft in Arizona een voorsprong van 11.034 stemmen.

„Alle partijen erkennen dat kiezers die naar de stembus zijn gegaan, waarschijnlijk vooral mensen die op Trump stemden, zijn uitgesloten van het verkiezingsproces doordat hun stemmen ongeldig zijn verklaard door de stemmachines”, zei de woordvoerder van de Trump-campagne in een verklaring. „Dus het is schandelijk dat de Democraten feestvieren.” De woordvoerder zei dat het campagneteam „de opties van president Trump in Arizona blijft overwegen”.

De rechtszaak van Trump in Arizona is een van de velen. De zittende president weigert vooralsnog zijn verkiezingsnederlaag toe te geven. Volgens hem is er sprake geweest van grootschalige verkiezingsfraude maar daarvoor hebben president Trump en zijn campagneteam nog geen bewijs geleverd.