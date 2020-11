Trump-campagne spant kort geding aan om verkiezingen Pennsylvania

Het campagneteam van de Amerikaanse president Donald Trump heeft een kort geding aangespannen om de verkiezingen in de staat Pennsylvania. Het team van Trump wil via de rechter voorkomen dat verkiezingsfunctionarissen van de staat Pennsylvania de Democraat Joe Biden officieel tot winnaar van de verkiezingen in die staat verklaren.

In de ingediende stukken staat dat het systeem voor het controleren en tellen van briefstemmen in Pennsylvania „alle waarborgen ontbreekt voor transparantie en controleerbaarheid die er wel zijn voor kiezers die naar het stembureau gaan”.

Sinds Biden zaterdag door de Amerikaanse media tot winnaar was uitgeroepen en de verkiezingszege opeiste, heeft president Trump meermaals aangekondigd dat hij de uitslag van de verkiezingen langs de juridische weg gaat aanvechten.

Maandag dienden enkele Republikeinse hoofdaanklagers van afzonderlijke staten een verzoek in bij het Hooggerechtshof om een streep te zetten door de extra tijd die Pennsylvania heeft gegeven voor het tellen van laat bezorgde briefstemmen. Mits die op verkiezingsdag waren verstuurd, werden die in Pennsylvania nog meegeteld bij bezorging tot drie dagen na de verkiezingen.