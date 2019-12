Trump: Brits NHS niet op tafel bij handelsdeal

De Amerikaanse president Donald Trump zei dinsdag dat de Britse nationale gezondheidsdienst NHS niet op tafel ligt tijdens gesprekken over een handelsovereenkomst tussen de twee landen. „We hebben er absoluut niets mee te maken, en dat zouden we ook niet willen. Zelfs als je het ons op een zilveren presenteerblaadje overhandigt, willen we er niets mee te maken hebben.”

De grootste Britse oppositiepartij Labour beschuldigde de Conservatieve regering er onlangs van de National Health Service te bespreken in handelsoverleg met de Verenigde Staten.

Trump maakte zijn opmerkingen in Londen tijdens een persconferentie voorafgaand aan de NAVO-top. Hem werd gevraagd of de NHS op tafel zou kunnen liggen in handelsgesprekken na de brexit van het Verenigd Koninkrijk. „Nee, helemaal niet. Ik heb er zelfs nooit over nagedacht, eerlijk gezegd”, zei Trump.

Oppositieleider Jeremy Corbyn zei over ruim 450 pagina’s aan documenten te beschikken die dat bewijzen. Hij zei te vrezen dat Amerikaanse bedrijven toegang krijgen tot het Britse gezondheidsstelsel, waardoor mogelijk meer betaald moet gaan worden voor geneesmiddelen.

Zowel premier Boris Johnson als minister Liz Truss (Internationale Handel) ontkende eerder al de beschuldigingen. Corbyn verspreidde volgens hen onzinverhalen. Ook Trump ontkent nu interesse te hebben in de NHS.