‘Trump brengt herverkiezing in gevaar met reisbeperking Europa’

De Amerikaanse president Donald Trump snijdt zichzelf stevig in zijn vingers door vanaf vrijdag al het vliegverkeer tussen Europa en de Verenigde Staten stil te leggen. Dat schrijven meerdere Amerikaanse media. Volgens The New York Times is het geen goede stap in het verkiezingsjaar.

„Een aantal weken geleden leek Trump nog onbedreigd op een herverkiezing af te stevenen, maar nu is het politieke landschap volledig veranderd”, staat in de krant. „Trump zei dat hij de economie weer aan het draaien had gekregen, maar daar is nu niets meer van over. De economische onzekerheid neemt toe door het coronavirus en door Trumps maatregel.”

De maatregel om alle vluchten stil te leggen was volgens The Washington Post bedoeld om de rust op de beurs terug te krijgen, maar dat is niet gelukt. De beurskoersen kelderden op donderdag, waarna de beurs in New York werd stilgelegd. „In plaats van rust is er veel consternatie ontstaan door Trumps maatregel”, zegt een beursanalist tegen de krant. „

Persbureau Bloomberg schrijft dat de president met het stoppen van het vliegverkeer laat zien dat hij de situatie niet onder controle heeft. „Het virus is al in ons land. Het stilleggen van het vliegverkeer van en naar Europa doet hij alleen om te laten zien dat hij iets aan het virus doet. Maar het helpt niet.” In een opiniestuk dat door Bloomberg is gepubliceerd staat zelfs dat de toespraak van de president de „slechtste ooit van een president” was.

„Trump heeft verder geen concrete maatregelen getroffen om iets aan de uitbraak te doen”, is te lezen bij Bloomberg. „Ook zijn er maatregelen nodig om de beurs gerust te stellen, maar die laten op zich wachten.”