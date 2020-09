De Amerikaanse president Donald Trump bezoekt maandag Californië om zich te laten bijpraten over de verwoestende bosbranden in deze staat. Dat heeft het Witte Huis zaterdag bekendgemaakt.

De enorme natuurbranden in de Amerikaanse staten Californië, Oregon en Washington in het westen van de VS hebben inmiddels aan ten minste 26 mensen het leven gekost, en velen worden vermist.