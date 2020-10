Trump boos op Twitter en Facebook om blokkeren artikel zoon Biden

De Amerikaanse president Donald Trump is boos op socialemediaplatforms Twitter en Facebook omdat die woensdag besloten de circulatie te beperken van een omstreden artikel over de handel en wandel van Hunter Biden, de zoon van Trumps Democratische uitdager bij de aankomende presidentsverkiezingen Joe Biden.

The New York Post, een rechtse krant van mediamagnaat Rupert Murdoch, schreef op basis van opgedoken emails dat Hunter Biden zo’n zes jaar geleden uitgebreid gebruik heeft gemaakt van het feit dat hij zoon was van de toenmalige vicepresident. Dat zou gebeurd zijn toen Hunter Biden werkzaam was voor de Oekraïense aardgasmaatschappij Burisma en zijn vader verregaande invloed had op het Amerikaanse regeringsbeleid ten opzichte van Oekraïne.

Facebook besloot de verspreiding van het verhaal te vertragen om onafhankelijke feitencheckers ernaar te laten kijken. Twitter gaf naderhand aan dat het onder meer had ingegrepen omdat de verhalen van The New York Post op gehackt materiaal gebaseerd zouden zijn, hetgeen in strijd is met de huisregels van Twitter.

Op zijn eigen Twitter-account zei president Trump het vreselijk te vinden dat Facebook en Twitter ingrepen in de verspreiding van het bericht. Volgens hem zijn Hunter Biden en diens vader op heterdaad betrapt.

Twitter-topman Jack Dorsey zei dat de blokkade van het New York Post-artikel beter had moeten worden uitgelegd en gecommuniceerd. Het blokkeren van een link zonder verdere uitleg noemde hij „onacceptabel”. Twitter zou ook het account van Trumps woordvoerder Kayleigh McEnany hebben geblokkeerd nadat zij het artikel van The New York Post had gedeeld.

Het campagneteam van Joe Biden ontkent dat er sprake is geweest van malversaties waarbij de presidentskandidaat en zijn zoon betrokken waren.