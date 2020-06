Trump boos om ‘neppeiling’ Fox

De Amerikaanse president Donald Trump heeft woedend gereageerd op een peiling van Fox News. Zijn Democratische rivaal Joe Biden gaat daarin ruim aan kop.

De president spreekt op Twitter over een „neppeiling” die is uitgevoerd door „dezelfde groep ‘haters’ die er nog verder naast zat in 2016”. Hij won in dat jaar de presidentsverkiezingen. „Wacht maar af wat er gaat gebeuren in november. Fox is waardeloos”, aldus Trump.

De nieuwszender berichtte dat Biden zijn voorsprong op Trump heeft uitgebouwd. De Democraat zou de steun krijgen van 50 procent van de respondenten, terwijl slechts 38 procent zegt op de president te zullen stemmen.

Veel Biden-aanhangers (63 procent) zeggen dat de angst dat Trump weer wint de voornaamste reden is om op de Democraat te stemmen. Voor slechts 31 procent is enthousiasme over de kandidaat de belangrijkste reden.

Het is niet de eerste keer dat Trump uithaalt naar Fox, hoewel critici die zender juist omschrijven als pro-Republikeins. „Veel mensen zullen het niet met me eens zijn, maar Fox News doet niets om te zorgen dat Republikeinen, en ikzelf, herkozen worden op 3 november”, klaagde hij eerder dit jaar.