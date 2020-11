Trump blijft ondanks nederlaag geld inzamelen

Ondanks de verkiezingsnederlaag van de Amerikaanse president Donald Trump, blijft het campagneteam van de Republikein zijn supporters oproepen te doneren voor het voeren van rechtszaken tegen de resultaten. Uit de kleine lettertjes van de oproepen tot donaties blijkt echter dat het geld ook dient om campagneschulden af te betalen.

In een mail die zaterdagmiddag (lokale tijd) door zijn team werd gestuurd stond: „De flagrante verkiezingsfraude in corrupte, door Democraten geregeerde steden is ongekend. Links heeft bewezen dat er niets is dat het niet zal doen om de macht van het Amerikaanse volk te ontnemen.”

Het schrijven is namens Trump verzonden. „Als ze achter mij aanzitten, zitten ze in werkelijkheid achter jou aan en alles waar je voor staat. Deze verkiezingen zijn nog niet voorbij. We hebben nog een lange weg te gaan en ik moet weten dat ik op je kan rekenen.” Wanneer de gebruiker op een link in de mail klikt, wordt hij doorverwezen naar een website waarop staat dat Trump een „taskforce” samenstelt om de verkiezingen te verdedigen.

De site stelt donaties voor van tussen 5 en 2800 dollar, of een willekeurig bedrag naar keuze. Wie naar beneden scrolt, ziet in de kleine lettertjes de informatie dat 60 procent van de bijdragen naar een rekening gaat die wordt gebruikt om campagneschulden af te betalen.

Trump stelt dat er sprake van fraude is bij de verkiezingen, waarvoor momenteel geen bewijs is. Hij heeft aangekondigd juridische stappen te ondernemen tegen de verkiezingsoverwinning van Joe Biden.