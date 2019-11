Trump blij met vertrek Boliviaanse leider

De Amerikaanse president Donald Trump is blij met het vertrek van zijn Boliviaanse ambtgenoot Evo Morales. „Deze gebeurtenissen sturen de krachtige boodschap aan de onwettige regimes in Venezuela en Nicaragua dat de wil van het volk altijd zal overwinnen”, zegt hij in een verklaring.

Morales, die sinds 2006 aan de macht was, kondigde zondag zijn vertrek aan. Zijn positie was onhoudbaar geworden nadat de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) ernstige onregelmatigheden bij de verkiezingen had vastgesteld. Politiemensen sloten zich aan bij demonstrerende burgers en de legerleider zei dat Morales was gevraagd het veld te ruimen.

Trump prijst in de verklaring het Boliviaanse volk en is ook vol lof over de rol van het leger. „Dat hield zich aan zijn eed door niet een enkele persoon te beschermen, maar de Boliviaanse grondwet.”