Trump blij met ingrijpen ministerie in zaak oud-adviseur

De Amerikaanse president Donald Trump heeft op Twitter verheugd gereageerd op het ingrijpen van het ministerie van Justitie in de zaak tegen zijn voormalige adviseur Roger Stone. Tegen Stone was zeven tot negen jaar gevangenisstraf geëist onder meer vanwege het liegen tegen het Congres en belemmering van de rechtsgang bij de verkiezingscampagne in 2016.

Trump reageerde maandag boos nadat de eis bekend werd gemaakt. Daarop besloot minister van Justitie William Barr in te grijpen. Het ministerie stelde dat de eis buitensporig hoog was en lager moest worden. De vier aanklagers die op de zaak zaten besloten de zaak uit handen te geven na de ministeriële inmenging.

„Gefeliciteerd Bill Barr voor het overnemen van een zaak die totaal uit de hand was gelopen en die misschien niet eens voor had moeten komen”, aldus Trump.