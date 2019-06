Trump bij Britse premier

De Britse premier May heeft president Donald Trump ontvangen in haar ambtswoning in Downing Street. Trump zei volgens Britse media tegen May die vrijdag opstapt als partijleider van de regerende Conservatieven, dat hij hoopt dat ze als premier nog aanblijft en een nieuw alles omvattend handelsakkoord tussen Groot-Brittannië en de VS helpt voltooien.

May blijft premier tot de Conservatieven een nieuwe leider hebben gekozen. Volgens SkyNews zal een van de kandidaten, milieuminister Michael Gove, een aparte ontmoeting met Trump hebben.

Trumps bezoek aan May valt samen met het begin van protesten in het centrum van Londen tegen het beleid van Trump. Daarvoor is weer een grote ballon opgelaten die een baby-Trump voorstelt. De burgemeester van de Britse hoofdstad, Sadiq Khan, betitelde de Amerikaanse gast als ’’een ‘posterboy’ van extreemrechts’’. Trump noemde Khan vlak voor hij maandag aan zijn staatsbezoek begon dom en incompetent. Oppositieleider Jeremy Corbyn van Labour gaat aan de demonstratie tegen Trump meedoen. Hij bedankte voor het staatsbanket van maandag.